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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
08.07.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

Üniversite hayali kuran iki milyonu aşkın kişinin katıldığı 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan oturumlarda ter döken adaylar,  şimdi YKS sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, en geniş kapsamlı sınav organizasyonu olan YKS'ye ait sonuçların açıklanacağı tarih, söz konusu sınavın oturumlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafın merakla sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;

* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

* TYT puanı ve başarı sırası

* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.

ÖSYM YKS TERCİH TARİHLERİNİ AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS'nin tercih kılavuzuyla ilgili bilgi verdi. Paylaşımında 2019-YKS kontenjan toplamlarına ait tablolara yer veren ve sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanacağını belirten Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 'http://osym.gov.tr' internet sitemizde yayınlandı. Tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Üniversitelerin 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, önlisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

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