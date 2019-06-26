YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uyguladığı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçlarını ne zaman açıklayacağı ve üniversite tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı ve tercihlerin alınmaya başlanacağı tarihlerde. İşte, konuya ilişkin ÖSYM'nin verdiği tarih bilgileri...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.
TERCİHLER NE ZAMAN?
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yerleştirme süreciyle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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