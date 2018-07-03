YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi mi?

Üniversite hayali kuran iki milyonu aşkın kişinin katıldığı 2018 YKS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 30 Haziran ve 1 Temmuz'daki oturumlarda ter döken adaylar, sınavın bitmesinin hemen ardından yayınlanan YKS soruları ve cevap anahtarlarını da kontrol etmişti. Adaylar şimdi ise ÖSYM tarihinin en geniş kapsamlı sınav organizasyonu olan YKS'ye ait sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte, milyonlarca adayı ilgilendiren YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanacağı tarih…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları için heyecan dorukta. Zorlu sınavı atlatan ve yayımlanan soru ve cevap anahtarlarını inceleyen adaylar şimdi, sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için sık sık ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret ediyor. YKS sınav sonuçları açıklandığı takdirde, ÖSYM'nin resmi sitesine bağlı olan 'Aday İşlemleri Sistemi' üzerinden sorgulanabilecek. İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. 2 milyonu aşkın aday 30 Haziran Cumartesi günü sabah ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 1 Temmuz Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT), aynı gün öğleden sonra da Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katıldı. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 yılı sınav takvimine göre bu sınavların sonuçları, 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandı.

2018-YKS TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018-YKS ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2018-YKS YABANCI DİL TESTİ (YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.