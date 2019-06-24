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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, üniversite sonuçları için tarih verdi

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, üniversite sonuçları için tarih verdi

Liselere giriş sınavının açıklanması ardından YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına ilişkin beklentiler de arttı. 2 milyondan fazla adayın girdiği YKS, 15-16 Haziran'da üç oturumda tamamlanmıştı. ÖSYM, bu yılında takvimiyle sonuç tarihini duyurmuştu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek LGS sonuç açıklamasında. LGS sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin sonuçları 18 Temmuz'da elektronik ortamda "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TERCİHLER NE ZAMAN?

2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yerleştirme süreciyle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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