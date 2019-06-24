YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, üniversite sonuçları için tarih verdi
Liselere giriş sınavının açıklanması ardından YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına ilişkin beklentiler de arttı. 2 milyondan fazla adayın girdiği YKS, 15-16 Haziran'da üç oturumda tamamlanmıştı. ÖSYM, bu yılında takvimiyle sonuç tarihini duyurmuştu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek LGS sonuç açıklamasında. LGS sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin sonuçları 18 Temmuz'da elektronik ortamda "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açılacak.
YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
TERCİHLER NE ZAMAN?
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yerleştirme süreciyle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle