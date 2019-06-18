YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, AYT TYT ve YDT sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
Üniversiteye girişte uygulanan sınav sistemi olan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılan adaylar şimdi, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuçları açıklayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman belli olacak?
Üniversite hayali kuran iki milyonu aşkın kişinin katıldığı 2019 YKS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 15-16 Haziran'daki oturumlarda ter döken adaylar, sınavın bitmesinin hemen ardından yayınlanan YKS soruları ve cevap anahtarlarını da kontrol etmişti. Adaylar şimdi ise ÖSYM tarihinin en geniş kapsamlı sınav organizasyonu olan YKS'ye ait sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. İşte, milyonlarca adayı ilgilendiren YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanacağı tarih…
ÖSYM TARİH VERDİ
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.
EN AZ KAÇ PUAN GEREKİYOR?
ÖSYM tarafından hazırlanan YKS kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. Engelli öğrenciler ise 100 ve üzeri puan aldıklarında özel yetenek gerektiren lisans programlarına başvuru hakkını elde edebilecek.
Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan alma kıstası bulunuyor.
YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılıyor.
Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına, YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilecek.
Adaylar, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.
Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri ise yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek.
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