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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
29.07.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı gün

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı gün

Üniversite sınavının yeni adı YKS (Yükseköğretim Sınavları) sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından ilk kez bu yıl uygulanan, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS’nin sonuçları, bu hafta içerisinde duyurulacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ve tercih süreciyle ilgili detaylı bilgi.

Yeni sınav sistemi YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 29 Haziran, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz’da tamamlanmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi arttı. Sonuç tarihini 2018 iş takvimiyle duyuran ÖSYM, resmi sayfası üzerinden tekrar bir hatırlatmada bulundu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceden de planlandığı gibi 31 Temmuz Salı günü açıklanacak.

TERCİHLER NE ZAMAN?

Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte tüm aday öğrenciler için tercihlerin belirleneceği kritik süreç başladı. Üniversite ve bölüm tercihi, aynı zamanda meslek seçimini belirleyen önemli bir aşama. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasında önceden de planlandığı gibi 31 Temmuz Salı günü açıklanacak. Üniversite kayıtları ise 3-7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek. İsteyenler 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında e- kayıt yapabilecek..

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uygulamalı eğitimin önemi

Teorik dersler okuduğunuz bölüm ve mesleğiniz hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Ancak özellikle mezun olduktan sonra sizi mesleğinize ve sektöre hazırlayan sürecin altyapısı uygulamalı eğitimde atılır. Uygulamalı eğitimi, geniş olanaklarla en kapsamlı şekilde almak için seçtiğiniz üniversitenin bir araştırma üniversitesi olması önemlidir.

Okurken iş dünyası ile etkileşim imkânı

Uygulamalı eğitimin bir diğer olmazsa olmazı da sektörel deneyimdir. Çünkü, mesleğinizin bağlı bulunduğu sektörle ne kadar erken tanışırsanız, kariyer planlaması ve hedefler gibi geleceğinizi şekillendirecek konularda o kadar erken yol alma şansı elde edersiniz.

Çağdaş ve deneyimli akademik kadro

Akademik eğitiminizi nasıl aldığınız kadar kimden aldığınız da önemlidir. Konusunda uzman, çağdaş eğitim metotlarını benimsemiş, yeterli deneyime sahip ve hem eğitimini aldığınız bölümün derslerinde hem de kişisel gelişiminizde size artı değerler sunan bir akademik kadro, eğitim hayatınız boyunca en büyük desteğiniz olacaktır.

Modern, bilimsel, teknolojik altyapı

Eğitimin olmazsa olmazlarından bir tanesi de modern, bilimsel, teknolojik altyapı olanaklarını öğrencilerine sunmuş olmasıdır.

Sosyal ve kültürel olanaklar

Öğrencilerin üniversite yaşamları sadece eğitim-öğretimden oluşmamalıdır. Üniversiteler öğrencilerine sosyal ve kültürel olanaklar sunarak onların yetişmelerine katkı sağlamalıdırlar.

 

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