YKS sonuçları içerisinde Y-TYT puanı ne demek?
Y-TYT puanı, YKS sonuçları içerisinde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. YKS sonuçları içerisinde Y-TYT olarak hesaplanan puan türü, tercih aşamasında önemli bir yer tutacak. Peki, Y-TYT puanı nedir ve hangi aşamada kullanılmaktadır? İşte, Y-TYT puan türünün kullanım alanı hakkında bazı bilgiler
Y-TYT puanı, yerleştirme aşamasında adayların referans alacağı noktalardan birisi olacak. Y-TYT puanı aracılığıyla tercih işlemlerine yön verecek olan üniversite adayları, buna göre bölüm tercihlerini belirleyebilecek. Peki, Y-TYT Puanı ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre ne işe yaramaktadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Y-TYT puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor.
a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )
2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT
puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.
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