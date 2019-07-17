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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

YKS sonuçları içerisinde Y-TYT puanı ne demek?

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YKS sonuçları içerisinde Y-TYT puanı ne demek?

Y-TYT puanı, YKS sonuçları içerisinde merak edilen konular arasında yer almaya başladı. YKS sonuçları içerisinde Y-TYT olarak hesaplanan puan türü, tercih aşamasında önemli bir yer tutacak. Peki, Y-TYT puanı nedir ve hangi aşamada kullanılmaktadır? İşte, Y-TYT puan türünün kullanım alanı hakkında bazı bilgiler

Y-TYT puanı, yerleştirme aşamasında adayların referans alacağı noktalardan birisi olacak. Y-TYT puanı aracılığıyla tercih işlemlerine yön verecek olan üniversite adayları, buna göre bölüm tercihlerini belirleyebilecek. Peki, Y-TYT Puanı ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre ne işe yaramaktadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Y-TYT PUANI NEDİR?

Y-TYT puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT
puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

2019 YKS sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı Soru iptali duyuruldu
2019 YKS sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı! Soru iptali duyuruldu!
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