YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavına kaç gün kaldı?
ÖSYM tarafından, bu sene ikinci defa üç oturumda üniversiteye geçiş için gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), geri sayım başladı. Yüz binlerce üniversite adayının katılım sağlayacağı sınav, (TYT, AYT, YDT) olarak iki günde tamamlanacak. Sınava kısa zaman kala, adaylar da YKS tarihlerini sık sık sorgulamaya başladı. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavına kaç gün kaldı?
Yüz binlerce üniversite adayının ter dökeceği YKS'de, haziran ayının yaklaşması ile beraber heyecan arttı. Üniversite eğitimini tamamlamak isteyen adaylar, kendilerine tanınan süre ile sorulara yanıt arayacak. İşte, 2019 YKS sınav tarihleri...
2019 TYT, AYT, YTD SINAV TAKVİMİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin 4-5 Haziran tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.
ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle