YKS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM'den adaylar için önemli açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 81 ilde üç oturumda tamamlanacak. Nefeslerin tutulduğu sınav için geri sayım heyecanı başladı. Öte yandan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye girecek adaylar için sınava dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2019 YKS sınavına kaç gün kaldı? İşte, YKS ile ilgili detaylar.

ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI

ÖSYM'nin bu hafta sonu düzenleyeceği sınav için geri sayım devam ederken kurumun resmi internet sitesinden adaylar için bazı detaylar açıklandı.

ÖSYM, YKS öncesi adaylara şu duyurularda bulundu;

Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlarda engel/sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adayların sınav konforunu temin etmek ve daha uygun koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla; 2019-YKS Kılavuzu’nda “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI”başlığı altında yapılan uygulamalara yer verilmektedir.

Engel/sağlık sorunu veya özel durumu bulunan ancak bu durumlarını Başkanlığımıza 2019-YKS Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında bildirmeyen adaylar, engelli salonlarına atamaları yapılmadığından, atamalarının yapıldığı binalarda, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, koltuk değneği, oturma simidi, işitme cihazı, ilaç, ek gıda vb.) sınava giremezler.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra engel/sağlık sorunu veya özel durumu oluşan adaylar bu durumlarını belgeleyen, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarını dilekçeleri ekinde sınav öncesi Çağrı Merkezi (444 67 96) ile iletişime geçerek ÖSYM Başkanlığına ulaştırmak zorundadırlar. Raporları Başkanlıkça kabul edilen adaylar, engel/sağlık veya özel durumları göz önünde tutularak, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarla (alçı, atel, sargı, koltuk değneği, oturma simidi, işitme cihazı, ilaç, ek gıda vb.) “Engelli Salonlarında” sınava alınacaklardır.

Sınav günü ise, uygulamaya yönelik oluşabilecek sorunların anında çözülmesi amacıyla ÖSYM Başkanı Başkanlığında oluşturulan ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu ile sınavın her aşamasında oluşan/oluşabilecek aksaklıklar ve bunlara bağlı aday mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınavın tüm aşamalarının güvenli ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmakta olup, başta Çağrı Merkezi (444 67 96) olmak üzere tüm iletişim kanalları açık tutulmaktadır.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.