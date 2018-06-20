YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den YKS adaylarına hatırlatma

Üniversiteye girişin yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Adaylar sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 30 Haziran Cumartesi katılacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) 1 Temmuz Pazar günü sabah, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü öğleden sonra düzenlenecek. . Peki, YKS yerleri belli oldu mu? Adayların sınava gelirken yanlarında bulundurması gereken belgeler neler?

Sınav merkezi, ÖSYM, belgelerin hangi tarihte yayınlanacağına dair resmi açıklamada bulunmuyor. Önceki sınavlar baz alındığında sınav merkezi sınavdan 10 gün önce giriş belgelerini ÖSYM AİS sayfasında yayınlıyor. Kurum sınav giriş belgesinin ev adresine gönderilmeyeceğini açıkladı. Adaylar, YKS yerlerini ÖSYM'nin 'aday işlemleri' sayfasından görüntüleyebilecek.

SINAVA GELİRKEN GEREKLİ BELGELER



ÖSYM, YKS öncesinde hem resmi web sayfası hem de sosyal medya hesaplarından adaylara uyarılarda bulunuyor. Yapılan son uyarılarda gerekli belgelere ilişkin açıklamalara yer verildi. Peki, adayların sınava gelirken yanlarında bulundurması gereken belgeler neler?



Adaylar, 2018 YKS’ye gelirken yanlarında ilgili oturuma ait sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmak zorundadırlar. Adaylar, yanlarında bu iki belge olmadan sınava kesinlikle alınmayacak. Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında;

Sürücü belgesi,

Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Diğer belgeler;

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyecek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilecektir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.