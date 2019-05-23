YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Üniversite eğimi almak için yüz binlerce gencin ter dökeceği, ÖSYM tarafından düzenlenecek YKS'ye geri sayım başladı. Sınavın yaklaşması ile beraber, adayların gözü, YKS sınav yerlerine çevrildi. Öğrenciler, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, 2019 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan üniversiteye giriş için düzenlenen YKS 2019'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15-16 Haziran tarihleri arasında, YKS sınavına girecek yüz binlerce aday, ÖSYM'den gelecek olan sınav giriş yerleri ile ilgili açıklamaya kilitlendi. İşte, YKS'ye ilişkin ayrıntılar.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin 4-5 Haziran tarihlerinde yayımlanması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.
2019 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.
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