YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih tarihi belli oldu
15-16 Haziran'da uygulanan, 2.5 milyondan fazla üniversite adayının katılım sağladığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) programları ve kontenjanları kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı açıklamada, YKS tercih tarihi, öğrencilerle paylaşıldı. Tercih sürecinin yaklaşması ile, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversiteye geçiş kapsamında, bu sene ikincisi düzenlenen YKS'de, sınavın üzerinden günler geçmesinin ardından, tercihlerin yapılacağı tarih, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından açıklandı. Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreyle tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak. Tercih süreci, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. İşte, 2019 YKS sonuç tarihi ve tercih sürecine dair bilgiler.
2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.
ÖSYM YKS TERCİH TARİHLERİNİ AÇIKLADI
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS'nin tercih kılavuzuyla ilgili bilgi verdi. Paylaşımında 2019-YKS kontenjan toplamlarına ait tablolara yer veren ve sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanacağını belirten Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 'http://osym.gov.tr' internet sitemizde yayınlandı. Tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Üniversitelerin 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, önlisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
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