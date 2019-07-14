YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
Üniversiteye geçiş kapsamında 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sonuçlarının açıklanması sonrası, ikinci aşama olan üniversite tercih süreci başlayacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
Bu sene ikinci kez uygulanan YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlandı. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için sabırsızlanan adaylar, bir taraftan da sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, adaylar puanlarına uygun lisans, önlisans ve açıköğretim fakültelerine yerleşmek için tercih yapacaklar. Peki, tercih süreci nasıl olacak? İşte, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tercih dönemine ilişkin merak edilenler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'de sonuçları, 18 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sınav sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını TC No ve şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyecek.
YKS TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.
Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.
Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.
Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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