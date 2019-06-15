YKS öncesi sorular: Sınavda oje yasak mı? ÖSYM su veriyor mu?
Ünversite sınavına girmek için evlerinden çıkmadan önce son kontrolleri yapan öğrenciler, sınava girmelerine engel teşkil edecek herhangi bir durumla karşılaşmamak adına her şeyi son kez gözden geçiriyor. Peki, sıkça sorulan sorular arasında yer alan sınavda oje yasak mı ve sınavda su veriliyor mu sorusuna yönelik ÖSYM'nin herhangi bir açıklaması bulunuyor mu? İşte, o detaylar
YKS sınavına oje ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin bu hususta herhangi bir açıklamasının olup olmadığını araştırıyor. Peki, ÖSYM sınavda su veriyor mu? İşte her iki soru hakkında bazı detaylar
Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.
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