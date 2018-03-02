YKS nedir? ÖSYM YKS başvurularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavı. Bu sınav ile YGS&LYS sisteminin 4 aya yayılan sınav takvimi 1 haftaya indirildi. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hakkındaki tüm detaylar için kılavuzun yanı sıra sıkça sorulan sorular sayfası hazırlandı. Üniversite adayları, ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden soru işaretlerine yanıt bulabiliyorlar.



YKS BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ DETAYLAR



1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilirler?



Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya

bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.



2. YKS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?



Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.



3. YKS Kılavuzunda, YÖK’ün sınava ilişkin daha önce duyurduğu hususlarda değişiklik var mı?YKS Kılavuzu, YÖK’ün sınava ilişkin kararları doğrultusunda hazırlanmış olup değişiklik yapılmamıştır.



4. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM SınavKoordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

5. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?



Başvuru merkezlerinin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-YKS:Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.



6. Bir başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.



7. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2018-YKS Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir.



8. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?



YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



9. Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?

YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılır.



10. Sınav ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?



Sınav ücreti ödeme için son gün 22 Mart 2018 tarihidir.



11. 1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?



1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (4 Nisan 2018 tarihinde) 2018-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten

sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.