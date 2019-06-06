YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgeleri nasıl öğrenilir?
ÖSYM tarafından üniversiteye geçiş için yüz binlerce gencin ter dökeceği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava kısa zaman kala, adayların gözü üç oturumda tamamlanacak olan YKS sınav yerleri ve sınav tarihlerine çevrildi. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgeleri nasıl öğrenilir? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz günlerde http://ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açıldı. Sınav için gün sayan üniversite adayları sınav giriş belgelerinin nasıl öğrenileceğini ve YKS takvimini merak etmeye başladı. İşte, YKS sınav tarihleriyle ilgili detaylar ve YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı.
2019 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'den YKS giriş belgeleri için yapılan açıklama şu şekilde;
15 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 09.00'dan itibaren edinebileceklerdir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK ÇİN TIKLAYIN
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2019 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2019-AYT ve/veya 2019-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.
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