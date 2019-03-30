YKS ne zaman yapılacak? Üniversiteye giriş sınavı için geri sayım
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Son olarak 2019 YKS için geç başvuru işlemleri 19 Mart Salı günü tamamlanmıştı. Gözler şimdi YKS kapsamında uygulanacak TYT, AYT ve YDT sınav tarihlerinde. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
Üniversiteye girişte uygulanacak YKS'ye başvurularını tamamlayan adaylar şimdi sınav tarihlerini sorguluyor. YKS'nin birinci oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ile üçüncü oturumu YDT'nin yapılacağı tarihler, sınavlara kısa süre kalmasıyla araştırılmaya başlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı tarihler...
YKS SINAV TAKVİMİ
YKS'nin birinci oturumu TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. İkinci oturumu AYT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
Üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra da sınav salonlarına alınmayacaklar.
YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlarla, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka veya kredi kartı gibi kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girilemeyecek.
Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi gibi araçlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek gibi gıda tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği gibi sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri de yasak olacak.
Kılavuzda adayların, sınav binalarına başörtü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing ile girebileceği bilgisi de yer aldı. Engelli veya sağlık sorunu olan adayların ise kılavuzdaki ilgili maddeleri dikkatle okumaları gerekiyor.
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