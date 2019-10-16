YKS ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT sınav takvimi belli oldu mu?
Üniversiteye geçiş kapsamında ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2020 takvimi adayların gündemine gelmeye başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum halinde yapılacak olan YKS'nin bu yıl ne zaman düzenleneceğini öğrenmek isteyenler, konunun detaylarını araştırıyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2020 TYT, AYT, YDT sınav takvimi belli oldu mu?
Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber, bu yıl YKS'ye girmeye hazırlanan adayların, sınav takvimine yönelik araştırmaları yoğunlaştı. Lisans ve önlisans programlarına girmek için sınava hazırlanan adaylar, internette "2020 YKS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, YKS sınavına yönelik detaylar.
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS 2020 sınav takvimini henüz yayınlamadı. YKS sınav takvimi açıklandıktan sonra sonra süreci YKS başvuru kılavuzunun yayımlanması takip edecek. Konuyla ilgili detaylar netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.
YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?
TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
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