YKS ne zaman? 2018 YKS sınav tarihi

Başvuruları geçtiğimiz günlerde biten, üniversiteye geçiş için yeni sistemi olan YKS'nin ne zaman yapılacağını sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Hayallerini kurdukları üniversite ve bölümlerde eğitim almak için adayların ter dökeceği YKS öncesi adayların sınav giriş tarihi ve YKS ile ilgili diğer araştırmaları hız kazandı. Peki YKS ne zaman yapılacak? İşte, bu yıl ilk kez yapılacak olan YKS'nin tarihi ve sınav hakkında merak edilen diğer detaylar...

Yılbaşında gerçekleştirilen sistem değişikliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adını alan üniversite sınavı, öğrencilerin ve ailelerinin son zamanlarda araştırdığı konuların başında yer almaya başladı. Öğrenciler ve aileler özellikle YKS sınav tarihini mercek altına aldı. İşte, 2018 YKS tarihi...

2018 YKS NE ZAMAN?

YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alındı. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak.

Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek. TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar

Adayların 23 Haziran Cumartesi günü gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.

AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

TYT sınavında Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.