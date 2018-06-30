YKS maratonu başladı... Bol şans gençler

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlıyor. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te düzenlenecek. Adaylar sabah oturumlarına saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra ise 15.30’dan sonra sınav binasına alınmayacak. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda adayların sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava giderken yanlarında bulundurması gerektiği hatırlatıldı. TYT’ye 2 milyon 381 bin 784, AYT’ye 2 milyon 19 bin 853, YDT’ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı.



SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA

TYT’de adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT’de ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden 40’ar soru çıkacak. YDT adayları da 80 soru cevaplayacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz’da açıklanacak.



SAKİN OLUN KENDİNİZE GÜVENİN

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç dün sosyal medyadan paylaştığı mesajında YKS’de tüm adaylara başarılar diledi. Saraç mesajında şöyle dedi: “Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için bu üç noktaya da özen göstermenizi isterim. Ama bütün bir hayatı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını da unutmayın. Başarı çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister. Bu süreçte sizlere büyük emek ve destekler veren değerli aileniz eminim bütün bu duyguları benimle paylaşıyor.”



TOPLU TAŞIMAYA SINAV AYARI

YKS nedeniyle bazı illerde toplu taşıma için sefer sayıları arttırılırken, İstanbul’da ise Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS adaylarına ve sınav görevlilerine toplu taşımaların ücretsiz olacağı duyuruldu. Ücretsiz ulaşım İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelde geçerli olacak. Ayrıca belediyeler tarafından vatandaşlara çağrıda bulunularak, sınav saatlerinde gürültü yapmamaları istendi.



428 TIR VE 1 UÇAKLA EVRAK NAKLİ

ÖSYM, sınav evrakının naklinde 428 TIR ve bir uçak kullandı. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in açıklamasına göre, TYT ve AYT oturumlarının her birinde 350 bin sınav güvenlik görevlisi çalışacak.



