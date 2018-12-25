YKS KPSS ALES DGS YDS ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl uyguladığı sınavlara 2019 yılında da devam edecek. Yeni yıla kısa bir süre kala, ÖSYM tarafından 2019'da yapılacak sınavların tarihleri merak konusu oldu. Bu hususta beklenen açıklama geçtiğimiz haftalarda gelmiş, ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinden erişime açmıştı. Peki, 2019 YKS KPSS ALES DGS ve YDS ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2019 yılı sınav takvimi ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, kamuda memur olmak için girilen KPSS'nin, akademik kariyer hedefleyenlerin başvurduğu ALES'in, üniversiteye ilk adımını atmak isteyen gençlerin ilgi gösterdiği YKS'nin ve yabancı dil puanı almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı YDS'nin 2019'da yapılacağı tarihler belli oldu. İşte, 2019 ÖSYM sınav takvimi...
YKS TARİHİ
ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.
KPSS TARİHLERİ
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.
ALES TARİHLERİ
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak. 22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
YDS TARİHLERİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.
DGS TARİHİ
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin de tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.
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ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ SINAVLAR
Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 1981 yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)
Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans - Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)
Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
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