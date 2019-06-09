YKS için geri sayım başladı
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran’da uygulanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün dün sosyal medyadan yayınladığı videoyla adaylara hatırlatmalar yaptı. Videoda adaylara YKS kılavuzunu dikkatle okumaları öneriliyor.
2.5 MİLYON ADAY
İki gün sürecek olan ve yaklaşık 2.5 milyon adayın katılacağı YKS maratonun başlamasına bir hafta kaldı. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak. 16 Haziran günü 10.15’te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. TYT’de 135, AYT’de 180, YDT’te ise 120 dakika süre tanınacak.
Birinci oturum olan TYT’de Türkçe’de 40, sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5’er olmak üzere 20 soru yer alacak. Temel matematikten 40; fen bilimlerinden ise 20 soru yöneltilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru yer alacak.
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