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    YKS hangi tarihe ertelendi? YKS ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla bu yıl 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklanan sınav, erken seçim kararının ardından YÖK tarafından açıklanan yeni tarihe ertelendi. Peki, ÖSYM tarafından tüm yurtta uygulanacak olan YKS ne zaman yapılacak? İşte, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin sorguladığı YKS ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

    YKS tarihleri, üniversite sınavına girecek olan adayların, eğitimcilerin ve velilerinin önemle araştırdığı konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin erken seçim kararı alınmadan önce 23-24 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladığı YKS, yeni kararla birlikte seçimden sonraya sarkacak. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, tarih hakkında detaylı bilgiler ve yapılan bazı açıklamalar

    YKS NE ZAMAN?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), YÖK'ün dün açıkladığı karara göre 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

    Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.

    24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihi, YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geliyor. Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.

    Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

    BAŞKAN SARAÇ: 'BİR HAFTA DAHA KAZANDILAR'

    Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılmak üzere Erzurum'a giden Başkan Saraç, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle aynı tarihe denk gelen YKS'nin tarihinde değişiklik yapılmasıyla ilgili şunları söyledi:

    "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum."

    YKS NEDİR?

    2018-2019 eğitim öğretim yılında sınavın yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Adaylar iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacak.

    * Akıl yürütme, muhasebe odaklı sözel ve sayısal bilgileri yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama...Bunun örnekleri dünyadaki sistemlerde mevcut.

    * Öğleden sonraki ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak.

    * Yükseköğretim Kurumları Sınavı, haziran ayının bir hafta sonu yapılacak.

    Türkçe ve temel yeterlilik sınavlarından oluşan Türkçe ve matematik sınavları Milli Eğitim’in ortak müfredatına dayalı olacak. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunlu. Bu oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu, adayların zihinsel olarak rahatlamasını sağlayacak.

    * Birinci oturum 40 Türkçe, 40 Matematik sorularından oluşacak. Bu sınavın sonucu adayların temel yeterlilik testi sonucunu belirleyecek.

    Etiketler: yks sınav , SeoHaber , NoMobil , gündem
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