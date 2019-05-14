YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte TYT, AYT ve YDT tarihleri
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başvurların tamamlanması ile, gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce adayın üniversiteye giriş için katılacağı YKS üç oturumda gerçeklecek. Peki, YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? İşte 2019 YKS ile ilgili detaylar.
İlk defa geçtiğimiz yıl düzenlenen, üniversiteye geçiş için düzenlenen YSK'de, heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bir yandan sınava hazırlanan bir yandan da, sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi sorgulayan öğrenciler. ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek olan YKS ne zaman yapılacak? YSK sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınavı ile ilgili merak edilenler.
2019 TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin 4-5 Haziran tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.
ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
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