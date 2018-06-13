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    YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2018 YKS giriş yerleri

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı ve bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) için artık sayılı günler kaldı. Bir yandan sınava hazırlanan öğrenciler bir yandan da kendileri için oldukça önemli olan bu sınava nerede gireceklerini merak ediyor. YKS giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

    YKS için geri sayım sürerken sınava çok kısa süre kalması nedeniyle sınavda ter dökecek olan öğrenciler, YKS'ye nerede gireceklerini merak etmeye başladı. YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını sorgulayan öğrenciler, ÖSYM'nin bu hususta bir açıklaması olup olmadığını merak ediyor. İşte, 2018 YKS sınav giriş yerleri hakkında merak edilen detaylar...

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    YKS sınava giriş belgesi sınava günler kala çıktı alınabilecek. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Sınav giriş belgelerinin bu bilgiler doğrultusunda 20 Haziran tarihi itibariyle yayımlanması beklenmektedir.

    Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

    Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

    Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

    Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

    Etiketler: YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? , YKS giriş yerleri , son dakika , haberler
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