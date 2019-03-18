YKS geç başvuruları yarın alınacak… Başvurular saat kaça kadar yapılacak?
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvuruları 12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM, belirlenen başvuru tarihlerini kaçıranlar için bir fırsat daha sunarak geç başvuru tarihi belirledi. Buna göre, YKS geç başvuruları yarın alınacak. Peki, YKS geç başvuruları saat kaça kadar yapılacak?
YKS 2019 geç başvuruları yarın internet ortamı üzerinden alınacak, adaylar katılacakları oturum başına para ödeyecekler. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi kartlı ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek olan ödemelerde adaylar her oturum için 75 TL ücret yatıracak.
19 Mart 2019 Salı günü saat 10:00’da başlayacak olan YKS geç başvuruları saat 23:59’da sona erecek.
GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ
12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.
YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyeceklerdir.
12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru gününde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.
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