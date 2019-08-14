YKS ek yerleştirme ve tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. YKS'nın yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerdeki doluluk oranları artarken, boş kontenjan sayısında azalma yaşandı. Şimdi ise gözler yerleşemeyenler için ikinci şans olan YKS ek tercihlerinde. Peki YKS ek tercihleri ne zaman? Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci tercih işlemlerinin başlayacağı tarih, 2019 YKS tercihleri doğrultusunda herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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