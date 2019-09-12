YKS ek yerleştirme tercihi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) alınan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihleri dün gece tamamlandı. Gözler şimdi ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversiteye yerleşmede ikinci şans olan YKS ek yerleştirmede tercih süreci sona erdi. ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme sonrası, aralarında popüler üniversiteler ve bölümlerin de olduğu boş kontenjanlara yerleştirmeler tamamlanacak. İşte, YKS ek tercih sürecine ilişkin ayrıntılar...
Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak tamamladı. ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz yıl baz alındığın YKS ek tercih sonuçlarının 7 ila 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 2018 yılında 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül’de duyurulmuştu.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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