YKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama beklentisi
ÖSYM'nin yaptığı ilk yerleştirme sonuçları açıklamasının ardından boş kontenjanları değerlendiren adaylar, YKS ek yerleştirme sonuçları için sorgulamalarına başladı. Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak olan ek yerleştirme ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
YKS ek yerleştirme sonuçları üniversitelerin eğitime başlamasıyla birlikte birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya başladı. YKS ek yerleştirme sonuçları bilgisine göre eğitim kariyerlerine şekil verecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye kilitlendi. Peki, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye göre YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 5 Eylül tarihinde sona eren tercih başvurularının ardından sonuçlar 12 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç ele alındığında sonuçların bu yıl 27 Eylül tarihinde açıklanması öngörülebilir.
Bu tarih, ÖSYM'nin müsaitlik durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklana göre değişkenlik gösterebilir.
NE KADAR BOŞ KONTENJAN VAR?
Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Dört yıllık lisans bölümlerinde 484 bin kontenjana 395 bine yakın aday yerleşti, 89 binden kontenjan boş kaldı. Önlisansla birlikte boş kontenjan sayısı 128 bini geçti.
ÖNCEKİ YIL 51 BİN ÖĞRENCİ EK TERCİH İLE YERLEŞTİ
Geçtiğimiz yıl 373 bin olarak açıklanan ek tercih kontenjanlarına, 51 bin öğrenci yerleşirken 322 bin kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanların 110 bini lisans, 211 bini ise ön lisans alanında yer aldı.
YÜKSEKOKULLAR BOŞ KALDI
Bu yılki normal yerleştirme döneminde en büyük kontenjan boşlukları yüksekokullarda oldu. Moda tasarımı, pazarlama, muhasebe bilgi sistemleri ile uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi gibi birçok alan yüzde 10’un altında kaldı.
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