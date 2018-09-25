YKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama beklentisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama beklentisi
GeriGündem YKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama beklentisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.09.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

YKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama beklentisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den açıklama beklentisi

ÖSYM'nin yaptığı ilk yerleştirme sonuçları açıklamasının ardından boş kontenjanları değerlendiren adaylar, YKS ek yerleştirme sonuçları için sorgulamalarına başladı. Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak olan ek yerleştirme ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

YKS ek yerleştirme sonuçları üniversitelerin eğitime başlamasıyla birlikte birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya başladı. YKS ek yerleştirme sonuçları bilgisine göre eğitim kariyerlerine şekil verecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye kilitlendi. Peki, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye göre YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 5 Eylül tarihinde sona eren tercih başvurularının ardından sonuçlar 12 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç ele alındığında sonuçların bu yıl 27 Eylül tarihinde açıklanması öngörülebilir. 

Bu tarih, ÖSYM'nin müsaitlik durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklana göre değişkenlik gösterebilir.

NE KADAR BOŞ KONTENJAN VAR?

Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Dört yıllık lisans bölümlerinde 484 bin kontenjana 395 bine yakın aday yerleşti, 89 binden kontenjan boş kaldı. Önlisansla birlikte boş kontenjan sayısı 128 bini geçti.

ÖNCEKİ YIL 51 BİN ÖĞRENCİ EK TERCİH İLE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl 373 bin olarak açıklanan ek tercih kontenjanlarına, 51 bin öğrenci yerleşirken 322 bin kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanların 110 bini lisans, 211 bini ise ön lisans alanında yer aldı.

YÜKSEKOKULLAR BOŞ KALDI

Bu yılki normal yerleştirme döneminde en büyük kontenjan boşlukları yüksekokullarda oldu. Moda tasarımı, pazarlama, muhasebe bilgi sistemleri ile uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi gibi birçok alan yüzde 10’un altında kaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul otogarında silah sesleri... Yaralılar var

Anne dehşetinde flaş gelişme... İddialar korkunç

İnsafsız gelin sokak ortasında böyle dövdü! Söyledikleri şoke etti

CHP'li vekilin oğlundan flaş açıklama: Haberler asılsız