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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
28.09.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 177 bin kontenjan boş kaldı

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YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 177 bin kontenjan boş kaldı

YKS ek tercih işlemlerini tamamlayan adayların sorguladığı ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yıl lisans ve ön lisans alanında toplam 280 bin kontenjanın yer aldığını açıklayan ÖSYM, ek yerleştirme sonrası bu kontenjanın 177 bin kişilik kısmının boş kaldığını açıkladı. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt dönemine çevrildi. Ek tercih ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler 1-5 Ekim tarihlerinde işlemlerini tamamlayacak.

YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. 14-20 Eylül tarih aralığında tercihlerini gerçekleştiren öğrenci adayları, bugün açıklanan YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt aşamasına geçiş yapacak. Öğrenciler, 1-5 Ekim tarihlerinde yapılacak olan üniversite kayıtlarının ardından ders başı yapabilecek. Yurt başvuruları da buna paralel olarak ilerleyecek.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

280 BİN KİŞİLİK KONTENJANIN YÜZDE 40'I DOLDU

Ek yerleştirme sonuçlarının ardından sayısal bilgiler hakkında detayları yayımlayan ÖSYM, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar hakkında bilgi verdi. Buna göre;

Lisans alanında Devlet üniversitelerinde yer alan 104 bin 537 kişilik boş kontenjanın 18 bin 137'si doldu. Ön Lisans alanında ise 112 bin 758 kişilik kontenjana 67 bin 518 kişi yerleşti.

Özel üniversitelerde ise lisans alanında 27 bin kişilik boş kontenjana 3 bin 147 öğrenci yerleşti. Özel üniversitelerin ön lisans alanındaki 23 bin 247 kişilik kontenjanına 12 bin 712 kişi yerleştirildi.

KKTC üniversiteleri için ayrı istatistikler çıkaran ÖSYM, lisans alanında bulunan 8 bin 124 kişilik boş kontenjana 640 kişinin yerleştiğini, ön lisans alanında yer alan 3 bin 52 kişilik boş kontenjana ise 808 kişinin yerleştirildiğini açıkladı.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerin de verileri ele alındığında, lisans ve ön lisans alanında bu yıl toplam 280 bin 019 kişilik kontenjanın 103 bini dolarken, 177 binlik kısmı boş kaldı.

ÖSYM'DEN EK YERLEŞTİRME RAPORU

ÖSYM ek Yerleştirme sürecinin ardından yayımladığı raporda bazı istatistiklere yer verdi. Buna göre;

2017 yılı devlet üniversiteleri lisans programlarında; yerleşen aday sayısı 10.385, doluluk oranı %10,9 iken, 2018 yılında, yani bu sene yerleşen aday sayısı 15.335, doluluk oranı %21,4’tür. 2017 yılı Devlet üniversiteleri önlisans programlarında; yerleşen aday sayısı 32.957, doluluk oranı %16,2 iken, 2018 yılında, yani bu sene yerleşen aday sayısı 47.739, doluluk oranı %78,9’dur.

YURT KAYIT BAŞVURULARI 3-10 EKİM TARİHİNDE

Ek yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşen öğrenciler için yurt kayıt işlemleri 3-10 Ekim tarih aralığında alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu süreçte kalacak yer sıkıntısı yaşayan öğrenciler için misafir öğrenci statüsünde barınma imkanı sağlayacak.

EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNİN AÖF KAYITLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek olan ek yerleştirme öğrencileri için başvuru tarihleri ise 24-28 Eylül olacak. Adaylar, ek yerleştirme başvurularını 5 belge ile tamamlayabilecek;

1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Öğrenci Bilgi Formu
3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
4) Öğrenim Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi

Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptıracak. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı
olan adaylar kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilir. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim
belgelerinin fotokopisiyle kayıt yapılmaz. Lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diploması henüz düzenlenmemiş olanlar, geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptırabilir.

 

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