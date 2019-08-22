YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih kontenjanları belli oldu mu?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 2019 YKS tercih süreci sonrası, 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşemeyen adayların gözü ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. YKS ek tercih sürecinde, adaylar, üniversitelerin açık kontenjanlarına göre tercih sıralamalarını yapacaklar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek tercih kontenjanları belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
6-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite kayıtları devam ederken, hayallerini ikinci tercihlere bırakan adayların da ek tercih heyecanı başladı. Bu sene YKS ek tercih döneminde yerleşmeyi bekleyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2019 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, YKS ikinci tercih sürecine dair detaylar.
YKS EK TERCİH KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih tarihlerine ilişkin ÖSYM'den herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Fakat, üniversite internet kayıtları 16-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanların üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilmesiyle başlayacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
EK TERCİH SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER
Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
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