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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih işlemi için gözler ÖSYM'de!

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YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Ek tercih işlemi için gözler ÖSYM'de!

Tercih dönemi tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), ikinci tercih süreci için bekleyiş devam ediyor. Yaptıkları tercihlerle yükseköğretim programlarına yerleşemeyen adaylar, üniversitelerin boşta kalan kontenjanları için ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? Üniversite, ikinci tercihler başladı mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.

Üniversite kayıt işlemleri geçtiğimiz günlerde başlarken, YKS tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar da ek tercih dönemi ile ilgili resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadığını sorguluyor. On binlerce aday, boş kontenjanların açıklanması sonrası, ikinci yerleştirme işlemine başlayacak. Peki, üniversite ek tercih işlemi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylar.

Üniversite internet kayıtları 16-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıtlarının ardından boş kalan kontenjanların üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilmesiyle başlayacak. Yüksekğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

GEÇTİĞİMİZ YILIN BOŞ KONTENJAN SAYISI

ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl aldığı tercih sürecinde Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kalmıştı. Dört yıllık lisans bölümlerinde 484 bin kontenjana 395 bine yakın aday yerleşmiş, 89 bin kontenjan boş kalmıştı. Ön lisansla birlikte boş kontenjan sayısı 128 bini geçmişti.

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