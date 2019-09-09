YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek? Ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) AİS sistemi üzerinden geçtiğimiz günlerde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, kısa süre sonra son bulacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM adayları bu konuda uyardı; Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik/düzeltme yapabilirsiniz. Tercih işleminizi yaptıktan sonra süresi içinde ek yerleştirme ücretini yatırarak tercih işleminizi tamamlayınız ve “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız. Bu Kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28.08.2019 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.

Tercih süresi, 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir. TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı

yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp

karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır.

TERCİH İŞLEMLERİ

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. Adayların toplamda 24 tercih hakkı olacak.

KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?

İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte örgün eğitimdeki boş kontenjan sayısı 131 bine yükseldi. Açıköğretimde ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan 25 bin 749 kontenjan sayısı ise 62 bin 140’a yükseldi.

Örgün programlar açıköğretimin toplamında; lisansta 66 bin 974, önlisansta 124 bin 166 kontenjan ek yerleştirme tercihlerinde adaylar tarafından tercih edilebilecek.

Adayların eğitim almaktan en çok vazgeçtiği lisans programı tarih olarak dikkat çekti. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde.

İngilizce öğretmenliğinde 208, hemşirelikte 200, iç mimarlıkta ise 180 kontenjan boş bulunuyor. Diş hekimliği 47, veterinerlik 39 ve eczacılık ise 37 boş koltuğa sahip. Tıpta ise 120 kontenjan boş.



KİMLER EK TERCİH HAKKINA SAHİP?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN