YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek? Ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS ek tercihleri ne zaman sona erecek? Ek tercih işlemleri nasıl yapılır?
GeriGündem YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek? Ek tercih işlemleri nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.09.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek? Ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek? Ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlermleri hakkında ÖSYM tarafından yapılan duyurulara göre ek tercih işlemlerinin son bulacağı tarih açıklandı. AİS sistemi üzerinden başlayan tercih işlemleri ne zaman son bulacak ve tercih işlemi nasıl yapılır sorularının cevapları adaylar tarafından merak ediliyor. İşte YKS tercihleri hakkında detaylı bilgiler

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) AİS sistemi üzerinden geçtiğimiz günlerde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, kısa süre sonra son bulacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM adayları bu konuda uyardı; Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik/düzeltme yapabilirsiniz. Tercih işleminizi yaptıktan sonra süresi içinde ek yerleştirme ücretini yatırarak tercih işleminizi tamamlayınız ve “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ederek yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız. Bu Kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 28.08.2019 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.

Tercih süresi, 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. ÖSYM bu bilgilerin doğruluğunu ilgili kurumlardan teyit edecektir. Bu bilgisi ilgili kurumlarca onaylanmayan adayların tercihleri sistemden silinecek, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir. TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı
yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp
karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. 

TERCİH İŞLEMLERİ

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. Adayların toplamda 24 tercih hakkı olacak.

KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?

İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte örgün eğitimdeki boş kontenjan sayısı 131 bine yükseldi. Açıköğretimde ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan 25 bin 749 kontenjan sayısı ise 62 bin 140’a yükseldi.

Örgün programlar açıköğretimin toplamında; lisansta 66 bin 974, önlisansta 124 bin 166 kontenjan ek yerleştirme tercihlerinde adaylar tarafından tercih edilebilecek.

Adayların eğitim almaktan en çok vazgeçtiği lisans programı tarih olarak dikkat çekti. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde.

İngilizce öğretmenliğinde 208, hemşirelikte 200, iç mimarlıkta ise 180 kontenjan boş bulunuyor. Diş hekimliği 47, veterinerlik 39 ve eczacılık ise 37 boş koltuğa sahip. Tıpta ise 120 kontenjan boş.

YKS ek tercihleri ne zaman sona erecek Ek tercih işlemleri nasıl yapılır

KİMLER EK TERCİH HAKKINA SAHİP?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?

YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Öldü' denilerek morga gönderilmişti! Gözyaşları içinde kızı için böyle seslendi...
İğrenç olayda şok detay ortaya çıktı! Battaniye ile kaçırmaya çalışmışlar…
'Öldü' denilerek morga gönderilmişti! Gözyaşları içinde kızı için böyle seslendi...
Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş! İsyan ettiren ifade