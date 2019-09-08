YKS ek tercihleri ne zaman bitecek? İşte üniversite boş kontenjanları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) AİS sistemi üzerinden geçtiğimiz günlerde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, kısa süre sonra son bulacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitecek?
2019 YKS yerleştirme sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar heyecanla ek tercihlere odaklanmış durumda. Öte yandan boş kontenjan bilgisi de sorgulanıyor. İşte, 2019 YKS ek tercihlerinin biteceği tarih...
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. Adayların toplamda 24 tercih hakkı olacak.
KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?
İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte örgün eğitimdeki boş kontenjan sayısı 131 bine yükseldi. Açıköğretimde ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan 25 bin 749 kontenjan sayısı ise 62 bin 140’a yükseldi.
Örgün programlar açıköğretimin toplamında; lisansta 66 bin 974, önlisansta 124 bin 166 kontenjan ek yerleştirme tercihlerinde adaylar tarafından tercih edilebilecek.
Adayların eğitim almaktan en çok vazgeçtiği lisans programı tarih olarak dikkat çekti. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde.
İngilizce öğretmenliğinde 208, hemşirelikte 200, iç mimarlıkta ise 180 kontenjan boş bulunuyor. Diş hekimliği 47, veterinerlik 39 ve eczacılık ise 37 boş koltuğa sahip. Tıpta ise 120 kontenjan boş.
KİMLER EK TERCİH HAKKINA SAHİP?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?
YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.
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