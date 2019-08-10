YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjanları belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir programa yerleşemeyen on binlerce genç, ÖSYM'nin tercih sürecini beklemeye başladı. Öte yandan açıkta kalan boş kontenjanlar da merak konusu oldu. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjanları belli oldu mu?
YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından 4 gün geçti ve önlisans ya da lisans programlarından birine yerleşemeyen adaylar şimdi ise ikinci şans için ek tercihleri bekliyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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