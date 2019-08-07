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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

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YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sonuçlarını açıklamasının ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen on binlerce kişi, boş kontenjanlar için tercih yapacakları tarihi bekliyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman?

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin boşta kalan kontenjanları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2019 üniversite ek yerleştirme ve tercih işlemleri hakkında merak edilen detaylar...

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

YKS SAYISAL VERİLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu liselerinden 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, imam hatip liselerinden 87 bin 650 ve meslek liselerinden 249 bin 458 öğrenci, bir yükseköğretim programını kazandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinden açıklanan YKS sayısal verilerine göre, tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 137 bin 382'si lise, 624 bin 12'si ise meslek lisesi, tercihte bulunan 1 milyon 113 bin 640 adayın da 700 bin 764'ü lise, 412 bin 876'sı meslek lisesi mezunu öğrencilerden oluştu.

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, YKS'ye son sınıf düzeyinde başvuran 983 bin 701 adayın 296 bin 296'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu adayların 174 bin 945'i lisans, 105 bin 198'i ön lisans, 16 bin 153'ü açıköğretim fakültesi (AÖF) programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Önceki yıllarda yerleşmemiş 916 bin 601 aday YKS'ye başvururken, bu kişilerden 412 bin 458'i bu yıl bir yükseköğretim programını kazandı. Adayların 181 bin 879'u lisans, 166 bin 478'i ön lisans, 64 bin 101'i de AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 104 bin 435 adayın 26 bin 930'u lisans, 42 bin 345'i ön lisans, 35 bin 160'ı AÖF programlarında öğrenim görme hakkı elde etti.

Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 71 bin 41 adayın 22 bin 631'i lisans, 23 bin 950'si ön lisans, 24 bin 460'ı AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl yükseköğretim programlarından birine yerleşme hakkını elde eden 19 bin 946 adayın da 3 bin 202'si lisans, 5 bin 903'ü ön lisans, 10 bin 841'i AÖF programlarını kazandı.

Okul türlerine göre, Anadolu liselerinden toplam 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, özel fen liselerinden 7 bin 63, imam hatip liselerinden 87 bin 650, meslek liselerinden de toplam 249 bin 458 öğrenci bir yükseköğretim programına yerleşti.

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