YKS ek tercihleri için son gün! YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ödenir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) alınan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihleri bu gece sona erecek. Henüz ek tercih başvurusunda bulunmayan adaylar, ek tercih ücretini hangi bankaya yatıracaklarını araştırıyor. Peki, YKS ek tercih ücreti hangi bankaya ödenir?
Üniversiteye yerleşmede ikinci şans olan YKS ek tercihlerinde 5 Eylül'de başlayan süreç bugün 23:59'da sona erecek. 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme başvurusunda bulunan adayların gerekli ücreti de belirlenen bankalara yatırması gerekiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak. Adayların toplamda 24 tercih hakkı olacak.
KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?
İlk yerleştirmelerin ardından örgün lisans ve önlisans programlarında 71 bin 233 kontenjan boş kalmıştı. Yerleştiği programa kayıt yapmayan yaklaşık 60 bin adayla birlikte örgün eğitimdeki boş kontenjan sayısı 131 bine yükseldi. Açıköğretimde ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan 25 bin 749 kontenjan sayısı ise 62 bin 140’a yükseldi.
Örgün programlar açıköğretimin toplamında; lisansta 66 bin 974, önlisansta 124 bin 166 kontenjan ek yerleştirme tercihlerinde adaylar tarafından tercih edilebilecek.
Adayların eğitim almaktan en çok vazgeçtiği lisans programı tarih olarak dikkat çekti. En fazla boş koltuk ise 5 bin 278 ile inşaat mühendisliğinde.
İngilizce öğretmenliğinde 208, hemşirelikte 200, iç mimarlıkta ise 180 kontenjan boş bulunuyor. Diş hekimliği 47, veterinerlik 39 ve eczacılık ise 37 boş koltuğa sahip. Tıpta ise 120 kontenjan boş.
KİMLER EK TERCİH HAKKINA SAHİP?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ?
YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.
EK YERLEŞTİRME KILAVUZU VE BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN
ÜCRET HANGİ BANKALARDAN YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.
Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle