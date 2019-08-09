YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla, yükseköğrenim programına yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. Boş kontenjanlara göre, YKS ek tercihlerini yapacak olan on binlerce kişi ek tercih tarihlerini sorguluyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair merak edilen bilgiler.
Üniversite tercih sürecinin sona ermesiyle, üniversite kayıtları ve ek tercihleri üniversite adaylarının gündemine gelmeye başladı. Yerleşemedikleri programlar için bir kez daha şansını deneyecek olan adayların yanı sıra, ön lisans veya lisan programlarına kayıt hakkı kazananlar da üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, YKS ek yerleştirme ve üniversite kayıt tarihleri.
YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
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