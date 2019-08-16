YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ikinci yerleştirme tarihi belli oldu mu?
Geçtiğimiz günlerde 2019 YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile yaklaşan ek tercih dönemi üniversite adaylarının araştırdığı konulardan biri oldu. Boş kontenjanlarla belirlenen lisans ve ön lisan programlarına yerleşmeyi bekleyenler, konuyla ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ikinci yerleştirme tarihi belli oldu mu? İşte, o konular hakkında detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ve tercih işlemlerini tamamlandı. Hayallerindeki üniversiteye girmek için bu yıl şanslarını bir kez daha deneyecek olan binlerce aday, ek tercih sürecine dair yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, ÖSYM tarih verdi mi? Boş kontenjanlar belli mi? İşte, 2019 YKS ek tercih dönemine dair merak edilen bilgiler.
Üniversite ek tercih dönemiyle ilgili ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmaya başlanan üniversite kayıtlarının ardından, boş kontenjanların belli olması sonrası ek tercih süreci başlayacak. Konuyla ilgili detaylar netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
EK TERCİH SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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