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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

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YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme işleminin sonuçları açıkladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, boş kontenjanlara yerleşen adayların üniversitelere kayıt yaptıracakları tarihler merak konusu oldu. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019 YKS'de ek yerleştirme süreci tamamlandı. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarına erişen adaylar şimdi, kayıt yaptıracakları tarihleri merak ediyor. İşte, ek tercihler sonrası üniversite kayıtları hakkında ayrıntılar...

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül, elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

61 BİN ADAY DAHA ÜNİVERSİTELİ OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonucunda, 43 bin 945'i ön lisans, 17 bin 887'si lisans olmak üzere 61 bin 832 aday daha yükseköğretim programına yerleşti.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamada, genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki doluluk oranının 2017'de yüzde 76,45 iken 2018'de yüzde 84,69'a, bu yıl ise yüzde 91,36'ya yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, kontenjanlarda yapılan rasyonel planlamalar sonucunda genel yerleştirmedeki doluluk oranlarında artış sağlanırken, ek yerleştirmede yerleşen aday sayısı da önceki yıllara göre arttı.

Ek yerleştirmenin ardından 2017'de 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısı, 2018'de 114 bin 655, bu yıl ise 80 bin 635 oldu.

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