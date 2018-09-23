Gözler ÖSYM'de: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulanan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih işlemleri tamamlandı. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yaptılar. Şimdi gözler YKS ek yerleştirme sonuçlarında. ÖSYM ek yerleştirme sonrası kayıt tarihlerini duyurdu. Peki ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu yıl ilk kez gerçekleşen YKS'nin ek yerleştirme sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite kayıtlarının ekimin ilk hafta gerçekleşecek olması nedeniyle sonuç beklentileri de yüksek. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Peki, üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerine ilişkin, 2018 YKS Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlamıştı. Buna göre, 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018- YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.
Ek yerleştirme ardından programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nedenle YKS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.
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