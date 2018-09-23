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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Gözler ÖSYM'de: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Gözler ÖSYM'de: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulanan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek tercih işlemleri tamamlandı. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere, istedikleri sayıda tercih yaptılar. Şimdi gözler YKS ek yerleştirme sonuçlarında. ÖSYM ek yerleştirme sonrası kayıt tarihlerini duyurdu. Peki ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yıl ilk kez gerçekleşen YKS'nin ek yerleştirme sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite kayıtlarının ekimin ilk hafta gerçekleşecek olması nedeniyle sonuç beklentileri de yüksek. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Peki, üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ek yerleştirme işlemlerine ilişkin, 2018 YKS Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlamıştı. Buna göre, 2018-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2018- YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.

Ek yerleştirme ardından programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu nedenle YKS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme Sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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