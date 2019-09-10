YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri için verilen süre 11 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. ÖSYM tarafından paylaşılan boş kontenjanlara göre, tercih işlemlerini tamamlayan üniversite adayları şimdiden sonuç tarihini merak ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite adaylarının ikinci şansı ek tercihler için başvurular yarın sona erecek. İlk yerleştirmede bir bölüme giremeyenler, ek yerleştirmeden yararlanabiliyor. Adaylar, 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Ek yerleştirmelerle bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’den sonuçlarla ilgili bir duyuru yapılmadı, ancak geçtiğimiz yıl baz alındığın YKS ek tercih sonuçlarının 7 ila 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 2018 yılında 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül’de duyurulmuştu.
EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.
Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir
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