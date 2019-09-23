YKS ek tercih kayıtları başladı! ÖSYM üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatıldı. Üniversiteye yerleşmek için ikinci defa şansını deneyip kayıt hakkı kazanan adaylar, elektronik kayıtlarını 25 Eylül tarihine kadar tamamlayacak. Peki, üniversite ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Ek kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2019 YKS ek kayıtları hakkında detaylar.
Öğrencilerin merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Üniversitelerde kalan boş kontenjanlar doğrultusunda ek kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. İşte, 2019 üniversite ek tercih kayıtları hakkında bilgiler.
EK KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül, elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül'de yapılabilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, başvurmaları gerekiyor.
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4.1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet
belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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