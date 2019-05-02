YKS bu yıl ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT tarihi
Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ediyor. Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan da YKS tarihini araştırıyor. Peki, YKS bu yıl ne zaman yapılacak?
İlk defa geçtiğimiz yıl yapılan YKS’nin ikincisi için heyecan dorukta. Bu yıl YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 adayın başvurdu. Başvuru süreci ardından gözler YKS’nin tarihine çevrildi. Peki, YKS 2019 ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT ve YDT’nin tarihi
– YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
– YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
– YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika
ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA HANGİ BELGELERİ BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
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