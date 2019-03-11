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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

YKS başvurusunu kaçıranlar dikkat! YKS geç başvuru ne zaman yapılır?

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YKS başvurusunu kaçıranlar dikkat! YKS geç başvuru ne zaman yapılır?

Üniversite sınavına girmek isteyen ancak başvuru gününü kaçıranlar için geç başvuru şansı devam ediyor. Katılım sağlayacakları her sınav için 75 lira ödeme yapacak olan üniversite adayları, bu işlemi kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Peki, YKS geç başvuru işlemi ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

YKS başvuru işlemini kaçıran adayların sorguladığı geç başvuru işlemi için süreç yaklaşıyor. 19 Mart tarihinde geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, sınav ücretini de o gün içerisinde ödeyerek başvurularını tamamlayacak. Peki, YKS geç başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler 

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 19 Mart tarihinde başlayacak olan geç başvuru kapsamında TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 75 TL ücret ödeyecek.

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede
Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde
yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyeceklerdir.

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru gününde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

ÜCRET NEREYE ÖDENECEK?

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2019-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihinde) 2019-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (19 Mart 2019 tarihinde) ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

 

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