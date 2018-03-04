Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>YKS başvurusu nasıl yapılır? Tüm adımlarıyla ÖSYM YKS başvurusu

    YKS başvurusu nasıl yapılır? Tüm adımlarıyla ÖSYM YKS başvurusu

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 13:59 | Son Güncelleme:

    YKS başvurusu, ÖSYM internet sitesi üzerinden alınmaya devam ediliyor. Yüz binlerce öğrencinin hayallerindeki üniversiteyi okuyabilmek için müracaat edeceği YKS, 21 Mart tarihinde sona erecek. ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınabilecek olan başvurular, sisteme daha önce kayıt yaptırmış olan adaylar tarafından yapılabilecek. Peki, öğrencilerin merakla beklediği YKS son başvuru tarihi ne zaman? İşte, YKS'ye dair merak edilen bazı sorular ve cevaplar

    Üniversiteye giriş sınavının yeni adı olan YKS için yaklaşık 4 ay gibi bir zaman kalırken başvuru işlemi ÖSYM internet sitesi üzerinden alınmaya devam ediliyor. 2 Mart tarihinde başlayan ve 8 Mart tarihinde sona erecek olan YKS başvurusu, yüz binlerce öğrenci için üniversiteye açılış kapısı olacak. Peki, YKS başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte, YKS'ye yönelik merak edilen tüm detaylar

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM tarafından 81 ilde birçok merkezde gerçekleştirilecek. Yeni ismiyle ilk kez bu yıl uygulanacak olan YKS başvurusuna, yurt genelinde birçok öğrenci müracaatta bulunacak. İşte, YKS başvurusu için takip edilmesi gereken adımlar;

    Daha önce sisteme kayıtlıysanız;

    1-ÖSYM internet sitesine (www.osym.gov.tr) giriş yapın.

    2-Bilgisayardan giriş yapıyorsanız sağ üst köşede yer alan e-işlemler seçeneğine tıklayın ve aday işlemleri seçeneğini açın. Mobilden giriş yapıyorsanız bu seçenek sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra görüntülenebilecektir.

    3-Açılan ekranda YKS sınavına tıklayın.

    4-Karşınıza çıkacak olan ekranda sınav ücretinin ödenebileceği banka şubeleri ve ATM'ler yer alacak. Kendinize en uygun olanı not alın ya da ödemenizi ÖSYM internet sitesindeki ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirin.

    5-Buradaki bilgileri okuduktan sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.

    6-Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapın.

    7- Eğer sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza "Sistemde geçerli bir fotoğrafınız bulunmamaktadır. Başvuru için bir başvuru merkezine gitmeniz gerekmektedir." uyarısı çıkarsa, en yakın başvuru merkezine gitmeniz gerekebilir.

    8-Başvurunuzu, sol ekranda yer alan "Başvuru Sürecindekiler" başlığı altında "2018-YKS"ye tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

    Daha önce sisteme kayıtlı değilseniz;

    Sisteme henüz kayıtlı değilseniz, bu işlemi en yakın ÖSYM başvuru merkezi üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın merkezi görmek için tıklayınız.

    YKS ÖDEMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

     

    Etiketler: yks sınavı , yks ücreti , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri