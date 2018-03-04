YKS başvurusu nasıl yapılır? Tüm adımlarıyla ÖSYM YKS başvurusu

Üniversiteye giriş sınavının yeni adı olan YKS için yaklaşık 4 ay gibi bir zaman kalırken başvuru işlemi ÖSYM internet sitesi üzerinden alınmaya devam ediliyor. 2 Mart tarihinde başlayan ve 8 Mart tarihinde sona erecek olan YKS başvurusu, yüz binlerce öğrenci için üniversiteye açılış kapısı olacak. Peki, YKS başvuru ücreti nereye yatırılacak? İşte, YKS'ye yönelik merak edilen tüm detaylar

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ÖSYM tarafından 81 ilde birçok merkezde gerçekleştirilecek. Yeni ismiyle ilk kez bu yıl uygulanacak olan YKS başvurusuna, yurt genelinde birçok öğrenci müracaatta bulunacak. İşte, YKS başvurusu için takip edilmesi gereken adımlar;

Daha önce sisteme kayıtlıysanız;

1-ÖSYM internet sitesine (www.osym.gov.tr) giriş yapın.



2-Bilgisayardan giriş yapıyorsanız sağ üst köşede yer alan e-işlemler seçeneğine tıklayın ve aday işlemleri seçeneğini açın. Mobilden giriş yapıyorsanız bu seçenek sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra görüntülenebilecektir.



3-Açılan ekranda YKS sınavına tıklayın.



4-Karşınıza çıkacak olan ekranda sınav ücretinin ödenebileceği banka şubeleri ve ATM'ler yer alacak. Kendinize en uygun olanı not alın ya da ödemenizi ÖSYM internet sitesindeki ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirin.



5-Buradaki bilgileri okuduktan sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.



6-Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapın.



7- Eğer sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza "Sistemde geçerli bir fotoğrafınız bulunmamaktadır. Başvuru için bir başvuru merkezine gitmeniz gerekmektedir." uyarısı çıkarsa, en yakın başvuru merkezine gitmeniz gerekebilir.



8-Başvurunuzu, sol ekranda yer alan "Başvuru Sürecindekiler" başlığı altında "2018-YKS"ye tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

Daha önce sisteme kayıtlı değilseniz;

Sisteme henüz kayıtlı değilseniz, bu işlemi en yakın ÖSYM başvuru merkezi üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın merkezi görmek için tıklayınız.

YKS ÖDEMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.