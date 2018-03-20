YKS başvuruları yarın bitiyor | YKS başvurusu nasıl yapılır?

Üniversiteye geçiş için yeni sistemi olan YKS başvuruları yarın gece 29.59'da bitecek. ÖSYM tarafından 1 Mart'ta başlatılan başvuru süreci 21 Mart akşamı son bulacak. Başvuru sürecinin bitmesinin yaklaşmasıyla birlikte henüz başvuru yapmamış öğrenciler YKS için nasıl başvuru yapıldığını ve YKS başvuru ücretinin yatırılacağı yerleri merak edip sorguluyor. İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen bazı detaylar...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversitelere giriş için en büyük kriter olan YKS'nin başvuruları ÖSYM AİS üzerinden ya da başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. İşte, YKS başvurusu hakkında adım adım detaylı bilgiler.

Daha önce sisteme kayıtlıysanız;

1-ÖSYM internet sitesine (www.osym.gov.tr) giriş yapın.

2-Bilgisayardan giriş yapıyorsanız sağ üst köşede yer alan e-işlemler seçeneğine tıklayın ve aday işlemleri seçeneğini açın. Mobilden giriş yapıyorsanız bu seçenek sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra görüntülenebilecektir.

3-Açılan ekranda YKS sınavına tıklayın.

4-Karşınıza çıkacak olan ekranda sınav ücretinin ödenebileceği banka şubeleri ve ATM'ler yer alacak. Kendinize en uygun olanı not alın ya da ödemenizi ÖSYM internet sitesindeki ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirin.

5-Buradaki bilgileri okuduktan sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.

6-Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapın.

7- Eğer sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza "Sistemde geçerli bir fotoğrafınız bulunmamaktadır. Başvuru için bir başvuru merkezine gitmeniz gerekmektedir." uyarısı çıkarsa, en yakın başvuru merkezine gitmeniz gerekebilir.

8-Başvurunuzu, sol ekranda yer alan "Başvuru Sürecindekiler" başlığı altında "2018-YKS"ye tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

Daha önce sisteme kayıtlı değilseniz;

Sisteme henüz kayıtlı değilseniz, bu işlemi en yakın ÖSYM başvuru merkezi üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın merkezi görmek için tıklayınız.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS GEÇ BAŞVURUSU

2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "Geç başvuru günü" olarak belirlenen 4 Nisan Çarşamba günü müraacat edebilecek. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Oturum başına 50 TL olan başvuru ücreti geç başvurular için 75’er TL olarak belirlendi.



YKS SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

*Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); *ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacak ve sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek. Başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecek.

2018-YKS'ye internet aracılığıyla bireysel başvuru yarın saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Sınav ücretini ödemek için son gün 22 Mart Perşembe saat 23.59 olarak belirlendi.