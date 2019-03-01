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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2019 YKS hakkında tüm detaylar

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YKS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2019 YKS hakkında tüm detaylar

Üniversitelere girişte uygulanacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen YKS'nin bu yılki etabı için başvurular 12 Şubat'ta başlamıştı. Söz konusu sınav için henüz başvuru yapmayan öğrenciler, şimdi ÖSYM'nin belirlediği son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya devam ediyor. AİS sistemi üzerinden ya da ÖSYM büroları aracılığıyla yapılan başvuruların tamamlanası için başvuru ücretlerinin belirlenen bankalara yatırılması gerekiyor.  İşte, 2019 YKS hakkında tüm detaylar...

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzuna göre, YKS başvuruları, 12 Şubat'tan itibaren 6 Mart'a kadar alınacak. Ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 saat 23.59 olarak belirlendi. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar, "geç başvuru günü" 19 Mart 2019 tarihinde 2019-YKS için müracaat edebilecek.

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar, başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş başvuru merkezlerinden yapacaklar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

2018- Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebilecekler. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Bu adaylardan 2019-YKS'ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacak. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak.

2019-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya 2019- Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunlu olacak. 2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında okuyan öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, lise mezunları başvurabilecek.

2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dahil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS'ye başvuru yapmak zorunda olacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS, 3 oturumlu olacak. Sınavın birinci oturumu olan TYT, tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye ve YKS'nin üçüncü oturumu olan YDT'ye girmek için de başvurabilecek. Geçen yılki her bir oturum için 50'şer lira olarak belirlenen başvuru ücretleri bu yıl da değişmedi. Süresi içinde başvuru yapamayan adayların geç başvuru günü olan 19 Mart'ta her bir oturum için 75'er lira sınav ücreti ödemesi gerekiyor.

ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav veya ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

OTURUM TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS'nin birinci oturumu TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. İkinci oturumu AYT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran 2019 Pazar günü 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra da sınav salonlarına alınmayacaklar.

KAÇ SORU SORULACAK?

TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.

AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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