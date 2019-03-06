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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

YKS başvuruları için bugün son gün – Para yatırma işlemi için son gün ne zaman?

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YKS başvuruları için bugün son gün – Para yatırma işlemi için son gün ne zaman?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için başvurular bugün sona eriyor. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar ‘geç başvuru günü’ 19 Mart’ta müracaat edebilecek. Peki, YKS para yatırma işlemi için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’a kadar devam edecek. Sınav ücretini ödemek için son gün İSE 7 Mart saat 23.59 olarak belirlendi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın başvuruları 12 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlamıştı. 2019-YKS başvurusunu süresi içinde yapmayan adaylar, ‘geç başvuru günü’ 19 Mart’ta müracaat edebilecek. Geç başvuru günü ücreti ise her bir oturum için 75’er lira.

YKS NE ZAMAN?

15 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran’da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

YKS’YE KİMLER GİREBİLİYOR?

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

HANGİ BANKALARDAN ÖDEME YAPILABİLECEK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

 

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