2019 YKS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı, güzel bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan YKS sınavlarının başvuru ücretleri ve hangi bankalara yatırılacağı belli oldu. Peki, YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru işlemleri 6 Mart 2019 saat 23:59'da sona erecek. YKS başvuru ücreti ise her oturum için 50,00 TL.

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

2019 YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl üniversiteye girişte ilk kez uygulanan YKS’nin ikincisi bu yıl gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin girdiği üç oturumlu sınavın tarihleri aylar öncesinden duyurulmuştu. 2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



YKS başvuruları ise 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru sayfasının bugün gün içerisinde aktifleşmesi bekleniyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN